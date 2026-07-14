Сообщается, что количество временных палаточных лагерей в пострадавших от землетрясений районах увеличилось до 107

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 561 Сообщается, что количество временных палаточных лагерей в пострадавших от землетрясений районах увеличилось до 107

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 561 человека. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в социальной сети американской компании X.

Число жертв стихийного бедствия возросло на 71 человек - до 4 561, а пострадавших – до 16 740 человек, - сказал он.

Родригес отметил, что после катастрофы гуманитарную помощь получили 128 324 семьи, а количество временных палаточных лагерей в пострадавших от землетрясений районах увеличилось до 107.

По данным национальных СМИ, правительство Венесуэлы по итогам предварительной оценки считает, что стране потребуется строительство около 25 тыс. новых жилых домов для пострадавших.

Два мощных землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, нанесенный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются. Власти не исключают, что число погибших в стране может возрасти.