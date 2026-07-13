Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 490 В наиболее пострадавших регионах развернуто 108 временных палаточных лагерей

БОГОТА (AA) – Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 490 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес опубликовал в социальной сети американской компании X обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.

По его словам, число погибших увеличилось на 157 человек и достигло 4 490. Количество пострадавших составляет 16 740 человек, отметил председатель Национальной ассамблеи.

Родригес также отметил, что после землетрясений гуманитарную помощь получили 120 794 семьи. В наиболее пострадавших регионах — прежде всего в штате Ла-Гуайра, а также в Каракасе и штате Миранда — развернуто 108 временных палаточных лагерей.

По данным национальных СМИ, правительство Венесуэлы объявило о начале биометрической переписи населения для точной оценки потребностей в жилье после стихийного бедствия. Согласно предварительным расчетам, для ликвидации последствий может потребоваться строительство около 25 тыс. новых домов.

Землетрясения в Венесуэле

Геологическая служба США (USGS) 24 июня сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

По оценкам Программы развития ООН (ПРООН), опубликованным 26 июня, прямой физический ущерб от стихии составил 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы, и власти опасаются, что число жертв и пострадавших может продолжить расти.

