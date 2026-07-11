Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 118

Sinan Doğan, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 118 человек.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес опубликовал в социальной сети американской компании X обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.
По его словам, число погибших увеличилось на 229 человек и достигло 4 118. Количество пострадавших составляет 16 740 человек, - отметил председатель Национальной ассамблеи.
Между тем временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес посетила район Макуто штата Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от землетрясения, а также ознакомилась с ходом восстановительных работ, сообщил государственный телеканал VTV.
Родригес заявила, что электроснабжение в штате восстановлено на 96%, а 21 электрическая подстанция уже полностью введена в эксплуатацию.
Подача питьевой воды восстановлена на 84%, а в районы, где была разрушена водопроводная сеть, продолжается доставка воды автоцистернами, - добавила она.
- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения
По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (UNDP) 26 июня сообщила, что прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, оценивается в 6,7 млрд долларов.
В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших может возрасти.