Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 118 Количество пострадавших составляет 16 740 человек, - председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 118 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес опубликовал в социальной сети американской компании X обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.

По его словам, число погибших увеличилось на 229 человек и достигло 4 118. Количество пострадавших составляет 16 740 человек, - отметил председатель Национальной ассамблеи.

Между тем временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес посетила район Макуто штата Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от землетрясения, а также ознакомилась с ходом восстановительных работ, сообщил государственный телеканал VTV.

Родригес заявила, что электроснабжение в штате восстановлено на 96%, а 21 электрическая подстанция уже полностью введена в эксплуатацию.

Подача питьевой воды восстановлена на 84%, а в районы, где была разрушена водопроводная сеть, продолжается доставка воды автоцистернами, - добавила она.

- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня сообщила, что прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, оценивается в 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших может возрасти.