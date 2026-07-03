Временный президента Венесуэлы сообщила, что с момента землетрясения из-под завалов живыми были извлечены 6462 человека

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2595 Временный президента Венесуэлы сообщила, что с момента землетрясения из-под завалов живыми были извлечены 6462 человека

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что число погибших в результате землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек.

Выступая на пресс-конференции на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе, Родригес рассказала о последствиях двух мощных землетрясений, произошедших в стране.

По ее словам, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших на севере страны, погибли 2595 человек, число пострадавших достигло 12 400. В поисково-спасательных работах принимают участие специалисты из 33 стран.

Родригес подчеркнула, что с момента землетрясения из-под завалов живыми были извлечены 6462 человека.

«Сразу после землетрясения венесуэльское государство задействовало все свои институты. Уже через несколько часов после подземных толчков мы первым делом издали указ, направленный на борьбу с этой чрезвычайной ситуацией. Вся система гражданской обороны и механизмы государственной защиты были немедленно направлены в районы бедствия», — заявила она.

Комментируя обвинения в том, что власти якобы поздно отреагировали на произошедшее, Родригес сказала: «Мы незамедлительно задействовали все государственные механизмы. Выдвигать подобные обвинения в отношении народа, который испытывает боль и тревогу, — это низость, бессовестность и безответственность. Пусть кто-нибудь скажет, что ему помешали получить помощь или попасть в зону бедствия. Пусть кто-нибудь заявит, что помощи нет. Ничего подобного не происходит. Наша главная и первоочередная задача — спасение человеческих жизней. Нам необходимы поисково-спасательные команды без каких-либо ограничений и без учета каких-либо политических соображений».

Родригес также отвергла утверждения о том, что в районах бедствия отсутствуют силы безопасности и поисково-спасательные подразделения, назвав подобные заявления преднамеренной черной пропагандой.

Она напомнила, что первое официальное заявление после землетрясений сделал министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, который сразу после подземных толчков распорядился оперативно направить в пострадавшие районы сотрудников правоохранительных органов и военных.

По словам Родригес, после двух разрушительных землетрясений Венесуэла активно ведет международные дипломатические контакты. В первые часы после стихийного бедствия она получила телефонные звонки от глав государств и правительств 72 стран.

По данным венесуэльских СМИ, правительство сообщило, что число людей, лишившихся жилья в результате землетрясений, достигло 12 841.

Ранее, 29 июня, временный президент Родригес пообещала, что все пострадавшие, оставшиеся без крова, до конца года будут обеспечены новым жильем.