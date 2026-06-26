Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 235 Наиболее серьезно от стихии пострадал штат Ла-Гуайра, - министр здравоохранения Венесуэлы

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 235 человек, еще более 4,3 тыс. получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

По его словам, наиболее серьезно от стихии пострадал штат Ла-Гуайра.

«В настоящее время у нас достаточно запасов лекарств и медицинских материалов, однако для эффективного оказания помощи мы полностью переориентируем логистическую сеть на районы Ла-Гуайры и Каракаса. Просим граждан обращаться в больницы только в экстренных случаях», – сказал Альварадо.

Министр также сообщил, что из-за большого числа пострадавших началось развертывание полевых госпиталей.

«Я обращаюсь ко всему нашему медицинскому персоналу, врачам, медсестрам и студентам-медикам; нам нужна ваша поддержка прямо сейчас. Чтобы как можно быстрее оказать помощь раненым, всем следует прибыть в ближайшие медицинские учреждения. Мы начали разворачивать полевые госпитали. Наша цель — снизить нагрузку на стационарные больницы, направив пострадавших, чье состояние не является тяжелым, в полевые госпитали, чтобы операционные и отделения интенсивной терапии были доступны для наиболее тяжело пострадавших в результате землетрясени», – отметил он.

Как сообщает государственный телеканал VTV, временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес посетили штат Ла-Гуайра.

Выступая в районе Макуто, Родригес выразила надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завалов «максимально возможное число людей».

Родригес напомнила, что штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия, а также сообщила, что власти обратились за международной помощью.

«Первые поисково-спасательные группы из Доминиканской Республики уже готовятся к прибытию, в ближайшие часы ожидается прибытие команд и из других стран», – сказала она.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, в венесуэльском штате Яракуй произошли два землетрясения: магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе и магнитудой 7,5 — в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре. Очаг землетрясения у Сан-Фелипе залегал на глубине 21,9 километра, у Юмаре — 10 километров.