Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются

Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 1943 человек.

Об этом сообщил в телеобращении председатель Национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются.

Родригес добавил, что еще 10 571 человек получили ранения.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, в венесуэльском штате Яракуй произошли два землетрясения: магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе и магнитудой 7,5 — в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре. Очаг землетрясения у Сан-Фелипе залегал на глубине 21,9 километра, у Юмаре — 10 километров.