По данным властей, более 16,7 тысячи человек получили ранения, а после основных толчков зарегистрировано свыше 1350 афтершоков

Число жертв двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5119 По данным властей, более 16,7 тысячи человек получили ранения, а после основных толчков зарегистрировано свыше 1350 афтершоков

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5119 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.

По его словам, число погибших увеличилось еще на 50 человек и достигло 5119. Количество пострадавших составляет 16 740 человек.

Родригес отметил, что после двух основных землетрясений в регионе было зарегистрировано более 1350 афтершоков. По его словам, поврежденные здания по-прежнему представляют серьезную опасность, в связи с чем гражданам следует соблюдать меры предосторожности.

Два мощных землетрясения произошли 24 июня

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) в опубликованном 26 июня докладе оценила прямой материальный ущерб, причиненный стихией, в 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших и пострадавших.