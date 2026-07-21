В Каракасе состоялась церемония передачи первых домов, построенных для более чем 240 семей, пострадавших от землетрясений

Число жертв двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5 278 В Каракасе состоялась церемония передачи первых домов, построенных для более чем 240 семей, пострадавших от землетрясений

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5 278 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.

По его словам, число погибших увеличилось еще на 70 человек и достигло 5 278. Количество пострадавших составляет 16 740 человек. Как сообщают местные СМИ, после двух основных землетрясений в регионе было зарегистрировано более 1405 афтершоков.

Тем временем в Каракасе, столице Венесуэлы, при участии временного президента страны Дельси Родригес состоялась церемония передачи первых домов, построенных правительством для более чем 240 семей, пострадавших от землетрясений.

Родригес заявила, что передача жилья пострадавшим будет осуществляться на регулярной основе каждый месяц. По ее словам, до конца года планируется завершить строительство 4 тыс. домов, а к 2027 году этот показатель должен превысить 10 тыс.

Два мощных землетрясения произошли 24 июня

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) в опубликованном 26 июня докладе оценила прямой материальный ущерб, причиненный стихией, в 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших и пострадавших.

