После землетрясений 24 июня в стране продолжаются восстановительные работы, зафиксировано 1 388 афтершоков

Число жертв двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5 208 После землетрясений 24 июня в стране продолжаются восстановительные работы, зафиксировано 1 388 афтершоков

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5 208 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (AN) Хорхе Родригес сообщил об этом в публикации в социальных сетях.

По его словам, число жертв стихийного бедствия увеличилось на 89 человек и достигло 5 208. Количество пострадавших составляет 16 740 человек.

Родригес также отметил, что в 107 временных пунктах размещения находятся 23 820 человек, а помощь уже оказана 128 324 семьям.

По данным национальных СМИ, с 24 июня, когда произошли землетрясения, в регионе было зарегистрировано в общей сложности 1 388 афтершоков.

План восстановления Венесуэлы

Министерство окружающей среды Венесуэлы сообщило о ходе реализации «Плана экологического восстановления», запущенного для очистки и реконструкции прибрежной зоны города Ла-Гуайра, наиболее пострадавшего от землетрясений.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в Instagram, отмечается, что для восстановления экологического баланса прибрежной зоны и экосистемы будут высажены характерные для региона виды растений.

В свою очередь министр окружающей среды Нельсон Родригес заявил журналистам, что после двух землетрясений в регионе образовалось 2 млн 106 тыс. тонн строительных завалов. По его словам, эта оценка была получена в результате моделирования, проведенного в рамках совместной работы правительства Венесуэлы и Программы развития ООН (UNDP).

Два мощных землетрясения в Венесуэле

Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила стоимость прямого физического ущерба, причиненного землетрясениями, в 6,7 млрд долларов США.