Власти сообщили о 16 740 пострадавших, а также пообещали обеспечить жильем семьи, оставшиеся без крова

Число жертв двух землетрясений в Венесуэле возросло до 6 125 Власти сообщили о 16 740 пострадавших, а также пообещали обеспечить жильем семьи, оставшиеся без крова

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 6 125 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в социальных сетях, что число жертв увеличилось на 579 человек и достигло 6 125. По его словам, число пострадавших составляет 16 740 человек.

Тем временем временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, выступая на церемонии передачи жилья в столице страны Каракасе, заявила, что до конца года власти передадут 4 тыс. жилых домов 4 тыс. семей.

«Помимо этих 4 тысяч домов, которые мы передадим до декабря, мы продолжаем изучение земельных участков и расчистку территорий для начала строительства нового жилья. И это не считая новых проектов, которые будут реализованы с нуля», — сказала Родригес.

Она подчеркнула, что власти не оставят без поддержки людей, пострадавших от стихийного бедствия.

«Наша цель — вернуть спокойствие и надежду гражданам, которые особенно тяжело пострадали в результате этих двух землетрясений, и дать им почувствовать, что они не одиноки. Мы хотим, чтобы каждый человек, каждый ребенок и каждый пожилой житель, находящийся во временных палаточных лагерях и пунктах размещения, знал, что он не остался без помощи», — заявила Родригес.

Два мощных землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.