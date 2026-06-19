Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 200 человек Согласно сообщению Africa CDC, с момента объявления вспышки 15 мая число подтвержденных случаев заболевания достигло 875

Число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола, объявленной в мае на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), превысило 200 человек. Об этом сообщили в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Согласно сообщению, с момента объявления вспышки 15 мая число подтвержденных случаев заболевания достигло 875. При этом 202 случаев заболевания закончились летальным исходом. Таким образом, уровень смертности составляет 23%.

Отмечается, что заболевание распространилось в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву на востоке страны, при этом около 95% всех случаев зафиксировано в Итури. В соседней Уганде подтверждено 19 случаев заражения Эболой, два из которых привели к смерти пациентов.



В Africa CDC сообщили, что для более оперативного выявления новых случаев были расширены возможности тестирования и усилены цифровые системы эпидемиологического мониторинга.

По данным организации, международные доноры и партнеры обязались выделить в общей сложности 910 млн долларов на поддержку борьбы с Эболой в ДР Конго и Уганде.

Отмечается, что данные обязательства были взяты в ходе встречи африканских лидеров и международных партнеров, посвященной текущей вспышке. В указанную сумму входят и 80 млн долларов, обещанные государствами-членами Африканского союза в рамках целевого фонда объемом 100 млн долларов.

Кроме того, ДР Конго выделила 50 млн долларов на реализацию национального плана реагирования, а Уганда — 5 млн долларов стартового финансирования.

Генеральный директор Africa CDC Жан Касея заявил, что если распространение вируса не удастся быстро взять под контроль, нынешняя вспышка может привести к более тяжелым последствиям, чем эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах, жертвами которой стали более 11 тыс. человек.

Между тем министр здравоохранения ДР Конго Самюэль Роже Камба посетил административный центр провинции Итури — город Буния, где оценил достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием, существующие трудности и новые стратегии по ускорению локализации вспышки.