По данным Минздрава страны, с момента объявления вспышки 15 мая подтверждено более 2,5 тысячи случаев заражения

Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило тысячу По данным Минздрава страны, с момента объявления вспышки 15 мая подтверждено более 2,5 тысячи случаев заражения

Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола, объявленной 15 мая в Демократической Республике Конго (ДРК), превысило одну тысячу.

Министерство здравоохранения ДР Конго опубликовало очередной отчет о ситуации с распространением заболевания.

Согласно документу, число подтвержденных случаев заражения достигло 2 536, а количество умерших возросло до 1 033 человек.

Также сообщается, что 738 человек находятся в изоляции или проходят лечение в медицинских учреждениях.

Кроме того, уровень летальности при заражении вариантом вируса Эбола Bundibugyo пересмотрен до 40,7%.

Одобренных вакцины и лечения не существует

Вспышка заболевания была официально объявлена 15 мая после выявления 246 предполагаемых случаев заражения и 65 смертей в провинции Итури на востоке страны.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным органов здравоохранения ДР Конго, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — Bundibugyo, для которого в настоящее время не существует одобренных методов лечения или вакцины.

Эбола унесла тысячи жизней в Африке

Вирус Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку, был впервые выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек в городе Нзара (Судан) и Ямбуку (ДР Конго).

Название заболевание получило по реке Эбола, расположенной неподалеку от деревни, где была зафиксирована вспышка в ДР Конго.

В декабре 2013 года вирус распространился в странах Западной Африки. В ходе эпидемии, охватившей Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, заразились около 30 тысяч человек, из которых более 11 тысяч скончались.