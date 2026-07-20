Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 930

Gülsüm İncekaya, Elmira Ekberova
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 930 человек.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДРК, с момента объявления вспышки заболевания 15 мая в стране зарегистрировано 2 344 подтвержденных случая заражения вирусом Эбола.
Число умерших достигло 930, а уровень летальности составляет около 40%.
Власти сообщили, что большинство случаев заболевания зафиксировано в северо-восточной провинции Итури. По их словам, проблемы с безопасностью и трудности при отслеживании контактировавших с заболевшими лиц осложняют борьбу с распространением инфекции.
Эбола стала причиной гибели тысяч людей в Африке
Вирус Эбола, вызывающий одну из разновидностей геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек заболевания в городе Нзара в Судане и городе Ямбуку в Демократической Республике Конго.
Вспышка в ДРК началась в деревне неподалеку от реки Эбола, в честь которой заболевание и получило свое название.
В декабре 2013 года вирус распространился в странах Западной Африки. В ходе эпидемии, охватившей Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, были инфицированы около 30 тысяч человек, более 11 тысяч из них скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что против разновидности вируса Эбола Bundibugyo, циркулирующей в ДР Конго, пока не существует одобренной вакцины. В связи с этим ключевое значение в борьбе со вспышкой имеют ранняя диагностика, отслеживание контактов и поддерживающая терапия.