Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго возросло до 1405 Общее число случаев заражения увеличилось до 3200

Число погибших в результате вспышки Эболы, объявленной в Демократической Республике Конго 15 мая, достигло 1405 человек. Общее число случаев заражения увеличилось до 3200.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДР Конго, в стране подтверждено 3200 случаев заболевания Эболой, 1405 пациентов скончались.

В ведомстве сообщили, что вспышка распространилась на пять провинций страны - Итури, Северное Киву, Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо. В изоляционных центрах и больницах проходят лечение 773 пациента, еще 571 человек выздоровел.

Представители органов здравоохранения заявили, что для предотвращения дальнейшего распространения заболевания продолжаются работа с пациентами и отслеживание лиц, контактировавших с зараженными.

- Одобренных методов лечения и вакцины нет

Вспышка была объявлена в стране 15 мая после того, как в восточной провинции Итури выявили 246 подозрительных случаев заболевания и зарегистрировали 65 смертей.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой Эболы.

По данным медицинских властей, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола - «Бундибуджо». В настоящее время одобренных методов лечения или вакцины против этого варианта нет.

- Эбола унесла жизни тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек в городе Нзара в Судане и населенном пункте Ямбуку в Демократической Республике Конго.

Вспышка в ДР Конго началась в деревне неподалеку от реки Эбола, в честь которой заболевание и получило свое название.

В декабре 2013 года вирус Эбола начал распространяться в Западной Африке. Во время эпидемии, охватившей Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, заразились около 30 тысяч человек, более 11 тысяч из них скончались.