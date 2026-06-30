Число погибших в Газе после вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года возросло до 1053

Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 066 Число погибших в Газе после вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года возросло до 1053

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 066.



В сообщении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы сектора Газа доставили тела 8 погибших в результате израильских атак, а также 26 раненых.

Отмечается, что многие погибшие по-прежнему остаются под завалами и на дорогах, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут до них добраться.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 11 октября в результате атак Израиля погибли 1053 человека, 3406 получили ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела 786 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 73 066, а раненых — до 173 514.