За последние 48 часов в больницы Газы доставлены 2 погибших и 8 раненых

Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 018 человек За последние 48 часов в больницы Газы доставлены 2 погибших и 8 раненых

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 тыс. 18 человек.

Как заявили в Минздраве Газы, за последние 48 часов в больницы Газы доставлены 2 погибших и 8 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате атак Израиля погибли 1007 человек, 3165 человек получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 784 погибших.

Сообщается, что общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 тыс. 18, а число раненых — до 173 тыс. 273.

Под завалами в секторе Газа все еще находятся тысячи тел погибших.

