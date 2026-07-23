С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в эксклаве погибли 1185 палестинцев

Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 311 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в эксклаве погибли 1185 палестинцев

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года за последние сутки увеличилось на шесть человек - до 73 311.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в результате израильских атак погибли еще три палестинца. При этом два человека, ранее получивших ранения, скончались. Кроме того, из-под завалов было извлечено тело одного погибшего.



С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов погибли 1 185 человек, 3 816 получили ранения, тела 803 погибших были извлечены из-под завалов.

Таким образом, с октября 2023 года общее число погибших в секторе Газа возросло до 73 311, а раненых – до 173 924.

Отмечается, что под завалами по-прежнему остаются тела тысячи погибших, однако из-за нехватки техники и продолжающихся израильских атак бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.