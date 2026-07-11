За последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела семи погибших и 28 раненых

Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 221 За последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела семи погибших и 28 раненых

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года возросло до 73 221. Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором приводятся обновленные данные о жертвах продолжающихся израильских атак.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела семи погибших и 28 раненых.

При этом шесть палестинцев погибли в результате новых ударов, а тело еще одного человека было извлечено из-под завалов.



С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 098 человек, 3 535 получили ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела 800 погибших.

Общее число погибших с начала израильских атак на сектор Газа, начавшихся в октябре 2023 года, возросло до 73 221 человека, а раненых — до 173 643.

Сообщается, что под завалами разрушенных зданий по-прежнему остаются тысячи тел погибших.