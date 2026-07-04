За последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела 16 погибших, а также 16 раненых

Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 090 За последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела 16 погибших, а также 16 раненых

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся с октября 2023 года, возросло до 73 090 человек.

В сообщении Министерства здравоохранения сектора Газа приведены последние данные о жертвах израильских ударов с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы палестинского эксклава доставили тела 16 погибших, а также 16 раненых. Из них семь палестинцев погибли в результате новых атак, тогда как тела еще девяти были извлечены из-под завалов.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 066 человек, 3 445 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 797 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 090, а раненых — до 173 553.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа все еще остаются тела тысяч погибших.