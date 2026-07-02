С момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года в результате израильских ударов в эксклаве погибли 1 059 человек

Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 074 С момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года в результате израильских ударов в эксклаве погибли 1 059 человек

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 074 человек.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы эксклава доставили тела четырех погибших, в том числе двух человек, извлеченных из-под завалов, а также 12 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 059 человек, 3 429 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 788 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 074 человек, а раненых - до 173 537.

Сообщается, под завалами разрушенных зданий в секторе Газа все еще остаются тела тысячи погибших.