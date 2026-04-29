Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 72 599

Ekrem Biçeroğlu, Olga Keskin
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 599 человек.
Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на прекращение огня.
В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.
Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы Газы доставили тела пяти погибших и семь раненых.
С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 823 человека, еще 2308 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 763 человек.
Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 599 человек, а раненых – до 172 411.
Сообщается, что под обломками разрушенных зданий в палестинском эксклаве все еще остаются тысячи тел.