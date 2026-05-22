Число жертв атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 3 111 человек

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля

Число погибших в результате атак, осуществляемых израильской армией на Ливан со 2 марта в нарушение действующего режима прекращения огня, увеличилось еще на 22 человека - до 3 111.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное с 17 мая еще на 45 дней.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и раненых в результате израильских ударов со 2 марта.

Согласно сообщению, за указанный период число погибших достигло 3 111, а раненых — 9 397.

Накануне Минздрав Ливана сообщал о гибели 3 089 человек в результате израильских атак со 2 марта.

Между тем, по информации ливанского информагентства NNA, израильская армия во второй половине дня нанесла авиаудары по центру города Эн- Набатия, а также по населенным пунктам Дейр-Канун-ан-Нахр, Кефер-Тебнит, Мансури, Джуя, Дибаль и Калиля.

Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала наносить массированные удары по Ливану 2 марта, а затем оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщили, что число вынужденных переселенцев внутри страны превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшихся 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней - с 17 мая, а также провести в начале июня четвертый раунд переговоров.

Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана и снос жилых домов, несмотря на перемирие, тогда как движение «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении условий прекращения огня.