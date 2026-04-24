Число жертв атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 491 Министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные о погибших и раненых в результате израильских атак со 2 марта текущего года

Согласно этим данным, число погибших в результате израильских атак за отчетный период достигло 2491 человека, а раненых — 7719.

Сообщается, что в результате атак Израиля погибли 100 медицинских работников, еще 233 получили ранения.

Отмечается, что в результате ударов израильской армии шесть больниц вышли из строя, а 116 машин скорой помощи пришли в непригодное для использование состояние.

Между тем, израильская армия продолжает свои атаки, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.