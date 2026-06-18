Минздрав Ливана сообщил еще о 28 погибших в результате обстрелов

Число жертв атак израильской армии на Ливан достигло 3 912 Минздрав Ливана сообщил еще о 28 погибших в результате обстрелов

Число погибших в результате атак Израиля, совершаемых с 2 марта, увеличилось на 28 человек и достигло 3 912.

Как сообщили в Минздраве Ливана, за указанный период в результате израильских атак погибли 3 912 человек, еще 11 873 человека получили ранения.

Ранее Минздрав сообщал о 3 884 погибших в результате ударов Израиля по Ливану с 2 марта. Среди погибших — 133 медицинских работника, еще 402 медика получили ранения.

- Израиль продолжает атаки вопреки прекращению огня и достигнутым договоренностям

Тем временем израильская армия продолжает наносить удары по югу Ливана, несмотря на соглашение, подписанное между США и Ираном.

Как сообщает ливанское официальное агентство NNA, артиллерийскому обстрелу подверглась местность вокруг холма Али Тахир близ населенного пункта Кефертебнит в провинции Набатия.

Ранее в течение дня израильские военные наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Бейт-Яхун, Зибдин и Кефертебнит на юге страны.

- Договоренности между Ираном и США

Иран и США объявили о достижении 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров.

Меморандум, получивший название Исламабадского соглашения, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение включает такие пункты, как прекращение войны, включая боевые действия в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады с Ирана, введенной США.

- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении временного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля сроком на 10 дней, еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне объявил 3 июня о достижении между Израилем и Ливаном договоренности о «полномасштабном прекращении огня» при условии полного прекращения атак «Хезболлы» и вывода всех ее сил к югу от реки Литани.

Однако «Хезболла» заявила об отказе от условного прекращения огня. Несмотря на объявленные соглашения о перемирии, израильские военные продолжают наносить удары.

