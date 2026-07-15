Число жертв атак израильской армии на Газу достигло 73 246

Safiye Karabacak, Ulviyya Amoyeva
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
Число жертв атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 246 человек.
Как сообщили в Минздраве в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы эксклава были доставлены 18 раненых и тела 13 погибших.
Уточняется, что число жертв атак Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года достигло 1 123 человека, число раненых - 3 616, а из-под завалов было извлечены тела 800 человек.
Число раненых в результате атак израильской армии с октября 2023 года достигло 173 727.
Сообщается также, что под завалами в Газе остается еще множество тел, однако медицинские службы не имеют возможности добраться до них из-за нехватки ресурсов.