За последние сутки в больницы эксклава доставили 18 раненых и тела 13 погибших

Число жертв атак израильской армии на Газу достигло 73 246 За последние сутки в больницы эксклава доставили 18 раненых и тела 13 погибших

Число жертв атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 246 человек.

Как сообщили в Минздраве в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы эксклава были доставлены 18 раненых и тела 13 погибших.

Уточняется, что число жертв атак Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года достигло 1 123 человека, число раненых - 3 616, а из-под завалов было извлечены тела 800 человек.

Число раненых в результате атак израильской армии с октября 2023 года достигло 173 727.

Сообщается также, что под завалами в Газе остается еще множество тел, однако медицинские службы не имеют возможности добраться до них из-за нехватки ресурсов.

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