Число жертв атак израильской армии на Газу достигло 72 587 человек

Hamdi Yıldız, Ulviyya Amoyeva
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Число жертв атак, совершаемых израильской армией на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 587 человек.
Израильская армия продолжает совершать атаки на палестинский эксклав, вопреки соглашению о прекращении атак от 10 октября 2025 года.
Как сообщили в Минздраве в секторе Газа, за последние 24часа в больницы доставили 11 раненых и тела двух погибших.
С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года в секторе Газа в результате израильской агрессии погибли 811 палестинцев, 2 278 получили ранения, из-под завалов извлечены тела 761 человека.
Общее число раненых в результате израильских атак с октября 2023 года с учетом последних данных от Минздрава в Газе достигло 172 381.
Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.