В результате израильских атак погибли 1022 младенца, не достигших одного года

Число детей, погибших в результате израильского геноцида в Газе, превысило 21 500 В результате израильских атак погибли 1022 младенца, не достигших одного года

Число палестинских детей, погибших с начала израильских атак в октябре 2023 года, превысило 21,5 тысячи.

Согласно заявлению правительственного Медиаофиса в Газе, более 2,4 млн человек в секторе Газа напрямую пострадали от израильских атак, голода и этнических чисток.

Сообщается, что за этот период Израиль в результате оккупации, атак и принудительного перемещения населения взял под контроль более 80% территории сектора Газа, а на 90% территории были зафиксированы масштабные разрушения.

Около 55% погибших - дети, женщины и пожилые

По данным Медиаофиса, израильская армия 241 раз наносила удары по району Аль-Маваси в Газе, который сама же называла «безопасной гуманитарной зоной». В целом по сектору Газа было применено более 223 тыс. тонн взрывчатки.

С октября 2023 года в больницы были доставлены тела 73 066 погибших. Еще 9,5 тыс. человек остаются под завалами или числятся пропавшими без вести.

Дети, женщины и пожилые люди составляют 55% погибших в результате израильских атак.

В Газе 39 022 семьи напрямую пострадали от израильских ударов. В результате этих атак 2700 семей, в общей сложности 8574 человека, были полностью уничтожены и стерты из реестров населения. В 6020 семьях выжил только один человек.

Погибли 1022 младенца младше одного года

Число детей, погибших в результате израильских атак, превысило 21 500. Среди них 1022 младенца не успели достичь одного года, а 520 детей родились и погибли уже в период продолжающихся атак.

В секторе Газа в результате израильских атак погибли более 12 500 женщин. Из-за массовых потерь 26 370 женщин стали вдовами, а 58 800 детей остались сиротами. Из них 2700 потеряли обоих родителей, 6100 - мать, а 50 тыс. - отца.

От голода и недоедания в Газе умерли 460 человек, включая 164 детей. Еще 23 человека погибли во время операций по сбросу гуманитарной помощи с воздуха.

Погибли 1700 медицинских работников

Из-за нехватки продовольствия и медицинской помощи умерли 43% пациентов с заболеваниями почек. Среди беременных женщин было зафиксировано более 12 тыс. случаев выкидышей. В лагерях для вынужденных переселенцев из-за холода погибли 28 человек, включая 25 детей.

Секторы, обеспечивающие общественные услуги, также понесли тяжелые потери в результате неизбирательных ударов израильской армии.

В результате израильских атак погибли 1700 медицинских работников, 145 сотрудников гражданской обороны, 262 журналиста, 194 муниципальных служащих, включая 4 мэров, более 2800 полицейских и сотрудников, обеспечивавших безопасность гуманитарной помощи, а также 928 спортсменов.

В ходе 788 атак на систему здравоохранения 38 больниц и 96 медицинских центров были полностью или частично разрушены и выведены из строя. Также были напрямую поражены 197 машин скорой помощи. Также полностью разрушены 16 центров гражданской обороны, 84 поисково-спасательных и пожарных автомобиля пришли в негодность.

173 514 раненых и парализованная система образования

Согласно последним данным, с октября 2023 года, когда начались израильские атаки, в больницы сектора Газа были доставлены 173 514 раненых.

Более 19 тыс. из них нуждаются в долгосрочной реабилитации. Сообщается, что 5400 человек, 18% из которых дети, потеряли конечности, 1500 человек остались парализованными, а 1200 потеряли зрение. Кроме того, были ранены 433 журналиста. Среди вынужденных переселенцев более 2 млн 142 тыс. человек заразились различными инфекционными заболеваниями, также выявлено 71 338 случаев гепатита.

Система образования в Газе также фактически парализована. Все школы - 100% получили повреждения в результате прямых или косвенных бомбардировок. 81% школьных зданий нуждаются в полной реконструкции или капитальном ремонте. 80% школ подверглись прямым ударам.

В результате атак 17 высших учебных заведений были полностью или частично разрушены, а число погибших студентов достигло 20 051.

Из-за израильских атак около 620 тыс. учащихся начальных и средних школ, а также 90 тыс. студентов вузов в Газе полностью лишены права на образование.

Гражданская оборона Газы: большинство вызовов о помощи остались без ответа

В отдельном заявлении Управления гражданской обороны Газы говорится, что в результате израильских атак погибли 145 сотрудников гражданской обороны. Еще 347 сотрудников получили ранения, в том числе с необратимыми увечьями. Во время выполнения задач спасатели 38 раз становились прямой целью атак, а 94% центров и штабов гражданской обороны были разрушены.

С начала атак было получено 191 043 экстренных вызова.

В заявлении подчеркивается, что атаки на спасательные службы нарушают нормы международного гуманитарного права. Управление гражданской обороны призвало международное сообщество срочно принять меры для защиты спасателей, обеспечения продолжения их работы и привлечения к ответственности виновных в нарушениях.