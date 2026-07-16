Число детей, погибших в результате вспышки кори в Бангладеш, возросло до 779

Damla Delialioğlu, Nariman Mehdiyev
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
В связи с продолжающейся в Бангладеш эпидемией кори число погибших возросло до 779 человек после того, как за последние 24 часа от подозреваемой кори скончались ещё 8 детей.
Как сообщает газета «Dhaka Tribune», в заявлении Главного управления здравоохранения (DGHS) при Министерстве здравоохранения Бангладеш было сообщено, что за последние 24 часа скончались 8 детей с симптомами кори.
При этом число смертей, предположительно связанных с корью, возросло до 684, а число смертей от кори, подтвержденных лабораторными исследованиями, составило 95.
За последние 24 часа зарегистрировано 974 новых подозрительных случая кори, в результате чего общее число подозрительных случаев по всей стране достигло 115 138.
Правительство Бангладеш приняло решение о проведении экстренной кампании вакцинации 7 апреля после гибели большого числа детей с подозрением на корь.
Корь, которая может приводить к пневмонии и энцефалопатии, является одной из основных причин смертности во всем мире, которую можно предотвратить с помощью вакцинации.