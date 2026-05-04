Число детей в Японии по сравнению с прошлым годом сократилось на 350 тысяч Число детей в стране достигло самого низкого уровня с 1975 года

Численность детского населения в Японии сократилась на 350 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом и составила 13,2 миллиона человек.



Министерство внутренних дел и коммуникаций опубликовало актуальные данные о детском населении страны в связи с «Национальным днем детей», который отмечается ежегодно 5 мая.



Согласно этим данным, по состоянию на апрель детское население Японии сократилось на 350 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,2 миллиона человек.



Это самый низкий показатель с 1975 года.



Доля детей в общей численности населения сократилась до 10,8%. Этот показатель снижается на протяжении последних 52 лет.



Согласно актуальным данным, в стране проживает 6,8 млн мальчиков и 6,4 млн девочек.

Официальные данные о детском населении в Японии ведут с 1950 года.



- Проблема населения



Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о создании в ноябре 2025 года нового «Центра по стратегии в области народонаселения» с целью расширения мер по борьбе со снижением рождаемости по всей стране. Выступая на открытии центра, Такаичи заявила: «Самая большая проблема страны — это сокращение населения».



Правительство Токио объявило, что в связи со снижением рождаемости период до 2030 года является «последней возможностью для изменения текущих демографических тенденций».



В 2023 году тогдашний премьер-министр Фумио Кисида заявил, что из-за снижения рождаемости по всей стране Япония оказалась «на грани потери своих социальных функций».



Снижение рождаемости и рост численности пожилого населения создают проблемы для развития национальной системы здравоохранения Японии и регионального развития.