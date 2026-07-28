Численность населения Узбекистана превысила 38,5 млн человек Наиболее высокие темпы прироста населения зафиксированы в Сурхандарьинской области и Ташкенте

Постоянное население Узбекистана в первой половине 2026 года увеличилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 38 млн 519 тыс. 500 человек.

Согласно демографическим данным Государственного комитета по статистике Узбекистана за январь–июнь текущего года, плотность населения в стране выросла с 84,3 до 85,8 человека на квадратный километр по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Численность населения по состоянию на 1 июля зафиксирована на уровне 38 млн 519 тыс. 500 человек, что на 1,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В городах проживают 19 млн 608 тыс. 900 человек, в сельской местности — 18 млн 910 тыс. 600 человек. Мужчины составляют 50,4% от общей численности населения, женщины — 49,6%.

За январь–июнь в стране родились 373 тысячи 400 младенцев, что на 32 тыс. 100 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот же период скончались 86 тыс. 900 человек. Естественный прирост населения составил 286 тыс.500 человек.

Согласно данным, в первой половине года из-за рубежа в Узбекистан иммигрировали 1 649 человек, тогда как 5 422 человека выехали за границу. Наиболее высокие темпы прироста населения зафиксированы в Сурхандарьинской области и Ташкенте — по 2,1%. Самым густонаселенным регионом остается Самаркандская область с населением 4 млн 413 тыс. 700 человек.