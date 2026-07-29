В 2025 году число граждан Японии сократилось на 917 тысяч по сравнению с 2024 годом

Численность населения в Японии впервые за 42 года опустилась ниже 120 млн В 2025 году число граждан Японии сократилось на 917 тысяч по сравнению с 2024 годом

В 2025 году численность граждан Японии, проживающих в стране, сократилась на 917 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составила 119 миллионов 736 тысяч 483 человека.

Согласно статистике Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в стране зафиксировано крупнейшее годовое сокращение числа японских граждан за всю историю наблюдений.

Так, в 2025 году их численность уменьшилась на 917 тысяч по сравнению с предыдущим годом - до 119 миллионов 736 тысяч 483 человек.

Таким образом, число граждан Японии впервые за 42 года опустилось ниже отметки в 120 миллионов.

Снижение на 917 тысяч стало самым значительным с 1968 года, когда в стране начали вести соответствующую официальную статистику.

По данным ведомства, в 2025 году в Японии родились около 670 тысяч человек, тогда как число умерших составило примерно 1,6 миллиона.

- Число иностранцев растет

Численность иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Японии, увеличилась на 354 тысячи по сравнению с предыдущим годом и достигла 4 миллионов 31 тысячи 159 человек.

Общая численность населения Японии, включая иностранных граждан, составила 123 миллиона 767 тысяч 642 человека.

Сокращение населения связывают со старением общества и снижением рождаемости.