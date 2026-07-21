Как сообщили в Государственном комитете по статистике АР, 54,3 % населения страны проживает в городах, 45,7 % – в сельской местности, 49,8 % – мужчины и 50,2 % – женщины

Численность населения Азербайджана превысила 10,2 млн человек Как сообщили в Государственном комитете по статистике АР, 54,3 % населения страны проживает в городах, 45,7 % – в сельской местности, 49,8 % – мужчины и 50,2 % – женщины

В январе-мае нынешнего года численность населения Азербайджана увеличилась на 9 287 человек, или на 0,1 % и по состоянию на 1 июня 2026 года составила 10 млн 271 638 человек.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике АР, 54,3 % населения страны проживает в городах, 45,7 % – в сельской местности, 49,8 % – мужчины и 50,2 % – женщины.

По данным Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в соответствии с «I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, к 1 июля на освобожденные от оккупации территории вернулись 37 248 бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, общее число людей, проживающих, работающих и обучающихся на освобожденных от оккупации территориях, составило 90 316 человек.