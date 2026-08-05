Численность ВС РФ увеличилась на 27 тыс. человек для формирования военно-строительных подразделений Минобороны РФ объяснило увеличение численности ВС созданием отдельных военно-строительных подразделений

Численность ВС РФ увеличилась на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить эффективность работы военно-строительного комплекса, заявили в Минобороны России в среду.

«Военно-строительные подразделения возрождаются. Преобразования в армии диктуют новые требования к строительству военной инфраструктуры – в новых объектов военного и военно-социального характера. Специальные требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими специалистами и организациями»,- следует из публикации на канале российского оборонного ведомства в соцсети в среду, 5 августа.

Отмечается, что для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 000 человек.

Первыми задачами для формируемых военно-строительных подразделений станет возведение приоритетных и стратегических объектов в интересах ВС РФ на всей территории страны, заявили в МО.

Для подготовки высококлассных специалистов по инженерным специальностям воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России, в котором с 1 сентября 2026 года начнется подготовка и переподготовка офицеров.

Также сообщается, что разработаны программы подготовки и бесплатной дополнительной подготовки на базе государственных строительных высших учебных заведений.

Говоря о задачах, которые будут выполнять военные строители, генерал армии Анатолий Гребенюк рассказал, что первое – это обустройство военных городков в дальних гарнизонах.

«Второе, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. Это новые виды вооружения, сегодня их нужно ставить на боевое дежурство. Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», - добавил он.