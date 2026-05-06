Четыре судна флотилии Global Sumud продолжают движение в территориальных водах Греции

Четыре судна международной флотилии Global Sumud, вышедшие 2 мая из порта Сиракузы в Италии с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, следуют в территориальных водах Греции.

Как сообщили представители международной флотилии Global Sumud, корабли продолжают движение между полуостровом Пелопоннес и Критом.

В заявлении также подчеркивается, что 32 судна международной флотилии Global Sumud находятся в скоординированном ожидании к югу от Крита, а дальнейший план движения флотилии прояснится в ближайшие часы.

Также сообщается, что подготовка судов в Мармарисе, которым предстоит присоединиться к международной флотилии Global Sumud, практически завершена, а активисты продолжают обучение.

По имеющейся информации, перед отправкой в Газу проводятся консультации по погодным условиям и стратегии безопасного курса в рамках процесса объединения флотилий.

