Минздрав Палестины сообщил, что огонь был открыт израильскими военными и поселенцами. Израильская армия заявила о ранении четырех израильтян в ходе инцидента

Четыре палестинца погибли при стрельбе на севере Западного берега Иордана Минздрав Палестины сообщил, что огонь был открыт израильскими военными и поселенцами. Израильская армия заявила о ранении четырех израильтян в ходе инцидента

Четыре палестинца погибли, еще четыре получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате стрельбы, открытой израильскими военными и израильскими поселенцами на севере оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщило Министерство здравоохранения Палестины, инцидент произошел в районе населенного пункта Тель, расположенного недалеко от Наблуса, где израильские военные и поселенцы открыли огонь по палестинцам.

В результате атаки погибли четыре человека, еще четверо получили ранения, трое из них — тяжелые.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что столкновения произошли в районе незаконного поселения «Хават-Гилад», построенного на захваченных палестинских землях недалеко от населенного пункта Тель, между палестинцами и группой израильтян, участвовавших в марше.

Согласно заявлению израильских военных, после столкновения один из палестинцев якобы завладел оружием прибывшего на место сотрудника израильских сил безопасности и открыл огонь по израильтянам.

По данным армии Израиля, в результате стрельбы ранения получили четыре израильтянина, один из которых находится в тяжелом состоянии.

После начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме значительно участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.

По данным, приведенным в материале, за этот период эскалация, происходившая при участии израильских военных и поселенцев на оккупированном Западном берегу, привела к гибели 1182 палестинцев, ранения получили около 13 тысяч человек, почти 24 тысячи были задержаны, а около 33 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.