Четвертый этап 61-й Президентской велогонки Турции выиграл поляк Станислав Аниолковски

Четвертый этап 61-й Президентской велогонки Турции (TUR 2026) выиграл поляк Станислав Аниолковски из команды «Кофидис».

Станислав Аниолковски завершил этап, прошедший по 130,4-километровой трассе между Мармарисом и Фетхие, первым с результатом 2 часа 52 минуты 50 секунд.

На этапе, последние метры которого прошли в напряженной борьбе за спринтерскую победу, второе место занял канадец Райли Пикрелл из команды Modern Adventure Pro Cycling, а третье – итальянец Давиде Персико из команды MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort.

Фериткан Шамлы из команды Spor Toto первым прошел спринтерский призовой пункт этапа, а Мустафа Текин – горный призовой пункт. Мустафа Таракчи из команды «Konya Büyükşehir Belediyespor» также первым пересек призовую отметку «Красоты Турции» и надел белую майку.

Колумбиец Иван Рамиро Соса сохранил за собой бирюзовую и красную майки. Зеленая майка осталась у бельгийца Тома Крэбба из команды «Team Flanders-Baloise».

Сердар Анил Депе попал в аварию

Согласно заявлению Федерации велоспорта Турции, Сердар Анил Депе из команды «Спор Тото», упавший на 4-м этапе, доставлен в больницу.

У велосипедиста национальной сборной обнаружен перелом правой ключицы, но его общее состояние здоровья удовлетворительное, однако он не сможет продолжить гонку.

Пятый этап: от Патары до Кемер

Завтра гонка продолжится пятым этапом, который пройдет между древним городом Патара и Кемер.

Велосипедисты будут преодолевать самый длинный этап TUR 2026 протяженностью 180,7 километра. Гонка начнется в древнем городе Патара и завершится в Кемере, пройдя по маршруту Капуташ, Каш, Демре и Финике.

На этом этапе, где история переплетается с природой, спортсменов ждут как большое расстояние, так и изменчивый рельеф и подъемы.