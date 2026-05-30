Четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном прошел в США Военные делегации двух стран более девяти часов обсуждали вопросы безопасности и соблюдения режима прекращения огня

Встреча с участием военных делегаций двух стран прошла в здании Министерства обороны США (Пентагон) и продолжалась более девяти часов.

Ливанские СМИ сообщили подробности заседания, завершившегося поздно ночью.

По их данным, израильская сторона представила карты и разведывательную информацию о местах, которые, по ее утверждению, связаны с движением «Хезболлах», а также подняла вопрос использования организацией беспилотников.

Сообщается, что Израиль потребовал нормализации отношений в сфере безопасности, однако ливанская сторона отвергла это предложение, заявив, что подобное решение носит не военный, а политический характер.

Также в СМИ появилась информация о том, что сегодня в посольстве Ливана в Вашингтоне пройдет совещание по итогам военных переговоров.

- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщило, что число вынужденных переселенцев в стране превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд переговоров.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары по югу Ливана и сносить жилые дома. В свою очередь, «Хезболлах» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить удары по территории Ливана.