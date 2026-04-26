Чернобыль спустя 40 лет: катастрофа, которая не закончилась Сотни тысяч ликвидаторов, долгосрочные последствия для здоровья и сохраняющиеся риски разрушенного энергоблока формируют картину аварии спустя четыре десятилетия

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС ее последствия по-прежнему остаются предметом научных исследований и международного мониторинга. По оценкам МАГАТЭ, в результате взрыва 26 апреля 1986 года произошел крупнейший в истории выброс радиоактивных веществ в атмосферу, сопоставимый по масштабам с сотнями ядерных взрывов, что привело к масштабной эвакуации населения и долговременным экологическим и медицинским последствиям, фиксируемым до сих пор.

С первых часов после аварии к ликвидации ее последствий были привлечены пожарные, энергетики, военные и специалисты различных служб. Они работали в условиях крайне высокого уровня радиации, зачастую не располагая полной информацией о масштабах катастрофы.

Всего к работам по ликвидации последствий аварии были привлечены около 600 тысяч человек. Они занимались тушением пожаров, расчисткой радиоактивных обломков и строительством защитных сооружений над разрушенным реактором. В ряде зон время пребывания измерялось минутами из-за высокого уровня радиации.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: «Мы понимали только одно — должны спасти людей»



Бывший участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Камал Алиев в комментарии «Анадолу» рассказал, что из Азербайджана было направлено около 8600 человек.

В 1986 году он работал в строительной сфере и был мобилизован по повестке военкомата.

По его словам, в первые дни после катастрофы информации о масштабах аварии практически не было. «Подробной информации практически не было. Единственное, что мы осознавали — это наш человеческий долг помочь людям», — отметил он.

Алиев сообщил, что ликвидаторов направили в район Припяти. Работы велись в защитной экипировке и в условиях строгого ограничения времени пребывания в опасной зоне. «Я находился там 30 дней. Режим работы был очень жестким — один выход в сутки, продолжительностью от 20 до 30 секунд. Наша бригада занималась расчисткой завалов», — рассказал он.

По словам Алиева, пережитое до сих пор остается для него тяжелым воспоминанием. В результате участия в ликвидации он получил инвалидность II группы и продолжает работать в Азербайджанском обществе инвалидов Чернобыля.

Ключевые научные выводы за 40 лет исследований радиации



Директор клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины, проф. Анатолий Чумак отметил, что в последние годы последствия воздействия радиации исследуются не только эпидемиологически, но и на уровне механизмов этих изменений — молекулярно-биологических, иммунологических и других.

«Выводов достаточно много и они существенные. Во-первых, это рак щитовидной железы у детей, прежде всего ранний рак щитовидной железы, а позже оказалось, что и у взрослых. Уровень заболеваемости раком выше, чем у людей, которые не облученные. Показана также более высокая заболеваемость лейкозами», — заявил он.

По словам ученого, мировое значение имеет подтверждение радиогенного характера хронических лимфоцитарных лейкозов. «Доказан радиогенный характер хронических лимфоцитарных лейкозов, что повлияло на изменения в нормативных документах, потому что предыдущие исследования и нормативы базировались на данных японцев. А хронические лимфоцитарные лейкозы — это заболевание у европейцев и американцев, но не у азиатов», — отметил Чумак.

Говоря о состоянии здоровья ликвидаторов, он подчеркнул, что структура заболеваний в целом совпадает с общей популяцией, однако имеет особенности течения. «Практически те же заболевания, что и у обычных людей, но они имеют свои особенности течения. Например, инфаркты миокарда у ликвидаторов развиваются на 10 лет раньше, чем у обычных людей», — сказал он.

Отдельно эксперт подчеркнул, что ключевые уроки Чернобыльской аварии остаются актуальными для современной радиационной медицины. «Практически все, потому что они позволяют в значительной мере удерживать подходы к предупреждению воздействия ионизирующей радиации, защите от нее и лечению последствий», — заявил он.

Отвечая на вопрос об изменении подходов к лечению, Чумак отметил, что базовые принципы остаются прежними. «Если говорить о больных с острой лучевой болезнью, то большинство подходов в принципе остались в силе, но в настоящее время в незначительной мере используются цитокины, которые стимулируют кроветворение», — пояснил он.

По его словам, наиболее эффективные методы защиты от радиации остаются неизменными. «Они те же, что и были: радиации нужно либо избегать, либо экранировать, либо увеличивать расстояние до источника», — подчеркнул специалист.

Гендиректор ЧАЭС: Глубинные причины трагедии были заложены еще на этапе проектирования реактора



Спустя десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС сохраняются вопросы как к причинам катастрофы, так и к текущему состоянию объекта. По словам действующего директора ЧАЭС Сергея Тараканова, глубинные причины трагедии были заложены еще на этапе проектирования реактора РБМК-1000.

«Глубинные причины Чернобыльской катастрофы были заложены еще на этапе проектирования реактора РБМК-1000 академиками Анатолием Александровым и Николаем Долежалем. Его создавали как самый быстрый и экономически выгодный вариант для массового строительства, поскольку он не имел массивного стального корпуса и внешнего контайнмента — это такая защитная оболочка, которая могла бы сдержать утечку радиоактивных материалов в случае потенциальной аварии», - отметил он.

Тараканов заявил, что технически реактор базировался на установках военной программы, но гонка за темпами привела к замалчиванию критических недостатков, в частности опасного положительного парового коэффициента.

Он отметил, что ситуация на станции в настоящее время стабильная, а повышения радиационного фона не фиксируется. «Если я сейчас скажу, что угрозы нет, это будет неправдой», — подчеркнул Тараканов, пояснив, что старый объект укрытия («Саркофаг») строили в 1986 году в условиях колоссальной радиации.

По его словам, сооружение изначально рассчитывалось на 20 лет эксплуатации, однако продолжает существовать уже около 40 лет и содержит нестабильные конструкции. «Тогда было невозможно соблюдать стандарты строительства. Он должен был прослужить 20 лет, а стоит уже 40. У него изначально есть нестабильные конструкции», — говорит чиновник.

Тараканов также заявил, что любое внешнее воздействие рядом с разрушенным четвертым энергоблоком может представлять серьезную угрозу для объекта, поскольку современное укрытие не является полностью герметичным.

«Если такое произойдет, ни один инженер в мире не даст гарантии того, что объект укрытия не обрушится. Это может спровоцировать радиоактивную утечку, ведь НБК не является герметичным. И тогда радиоактивное облако поднимется в воздух и может пойти в любом направлении», — говорит Тараканов.

Сегодня Чернобыльская катастрофа остается напоминанием о высокой цене технологических ошибок и необходимости неукоснительного соблюдения стандартов ядерной безопасности. Ее последствия привели к масштабному пересмотру международных подходов к контролю за атомной энергетикой, в том числе к усилению роли Международного агентства по атомной энергии и внедрению более строгих механизмов мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Опыт аварии также лег в основу современных требований к проектированию реакторов, включая обязательное наличие защитных оболочек и систем пассивной безопасности. Несмотря на прошедшие десятилетия, долгосрочные экологические и медицинские последствия продолжают изучаться, подтверждая, что уроки Чернобыля остаются актуальными для всего мира.