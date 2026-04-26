Чернобыль: последствия радиации спустя 40 лет Профессор НАМН Украины Виктор Сушко рассказал о долгосрочных последствиях ионизирующего излучения у ликвидаторов Чернобыльской аварии

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции специалисты продолжают фиксировать устойчивые долгосрочные последствия воздействия ионизирующего излучения у участников ликвидации последствий аварии (ликвидаторов) и пострадавшего населения.

В комментарии «Анадолу» первый заместитель генерального директора Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии НАМН Украины, проф. Виктор Сушко отмечает, что картина последствий остается сложной и многослойной.

«На сегодняшний день мы, к сожалению, имеем достаточно сложную картину последствий воздействия ионизирующего излучения при участии в работах по ликвидации Чернобыльской катастрофы», — заявил он.

По словам профессора, за последние 17 лет численность ликвидаторов сократилась примерно с 246 тысяч до 131 тысячи человек. Основными причинами смертности остаются онкологические, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, которые в совокупности формируют около 90% случаев.

Сушко отдельно подчеркнул, что преждевременная смертность чаще фиксируется среди тех, кто участвовал в ликвидации в молодом возрасте. «Необходимо отметить, что преждевременно уходят из жизни те, кому во время участия в ликвидации аварии было от 20 до 39 лет», — отметил он.

По данным специалистов, около 55–56% причин смерти в отдаленном периоде приходится на онкологические заболевания. В их числе — онкогематологические патологии, рак легких, предстательной и толстой кишки, а также острые лейкозы и миелоидная лейкемия.

Отдельно эксперт обращает внимание на особенности радиационного воздействия, отличающие Чернобыльскую аварию от других ядерных событий. По его словам, ключевую роль здесь сыграл ингаляционный путь поступления радионуклидов, включая радиоактивный йод, а также выброс долгоживущих элементов. «Это было, в первую очередь, ингаляционное воздействие радионуклидов… также необходимо отметить выброс плутония и трансурановых долгоживущих элементов», — пояснил Сушко.

Он добавил, что именно это обусловило специфическую структуру поражений, включая ранние респираторные синдромы, а также рост заболеваний щитовидной железы и онкогематологической патологии в последующие годы.

Среди особенностей последствий он также выделяет относительно высокий уровень хронической лимфоцитарной лейкемии у ликвидаторов по сравнению с другими пострадавшими когортами в мире.

Говоря о научных итогах, эксперт подчеркнул, что базовые радиобиологические закономерности были полностью подтверждены, однако Чернобыль позволил уточнить особенности воздействия радиации в зависимости от путей поступления и состава изотопов. «Общие радиобиологические закономерности воздействия ионизирующего излучения были абсолютно подтверждены», — отметил он.

Среди ключевых уроков катастрофы специалист называет прежде всего управленческие и организационные решения в первые часы аварийных ситуаций. «Это своевременная и правильная йодная профилактика… своевременная эвакуация населения… и организация системы медицинского и дозиметрического мониторинга с первых дней аварии», — подчеркнул Сушко.

По его словам, в современной медицине не существует специфического лечения радиационных поражений как отдельного направления терапии, а подходы остаются универсальными и зависят от дозы, времени воздействия и типа радионуклидов.

Он также отметил, что различные изотопы имеют разную органную тропность: йод — к щитовидной железе, стронций — к костной ткани и другие. Отдельное внимание эксперт уделяет необходимости длительного наблюдения пострадавших с учетом онкологических рисков в рамках беспороговой модели радиационного воздействия.

Таким образом, спустя 40 лет Чернобыльская авария сохраняет значение как один из наиболее изученных случаев радиационного воздействия, повлиявший на формирование современных подходов к радиационной медицине, дозиметрическому контролю и системам реагирования на ядерные аварии.

По данным Всемирной организации здравоохранения и Научного комитета ООН по действию атомной радиации (UNSCEAR), в ликвидационных работах на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах участвовали порядка 240–600 тысяч человек, получивших статус ликвидаторов.

Согласно международным оценкам, у 134 участников работ была диагностирована острая лучевая болезнь, из них 28 человек скончались в 1986 году в остром периоде.