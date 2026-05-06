Через территорию Азербайджана в Армению отправлена очередная партия удобрений и зерна

На сегодняшний день через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению отправлено более 25 тысяч тонн зерна

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана. Об этом сообщают азербайджанские госСМИ.

Согласно сообщению, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлены 4 вагона c удобрениями общим весом 271 тонна и 4 вагона с зерном весом 275 тонн.

Отмечается, что на сегодняшний день через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению отправлено более 25 тысяч тонн зерна, более 3000 тонн удобрений и 68 тонн гречневой крупы.

Наряду с транзитом, продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.