Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже уровня в 90 долларов, снизившись на 3,8 % по сравнению с предыдущим днем

Цены на энергоносители снизились после того, как США отменили планы атаки на Иран Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже уровня в 90 долларов, снизившись на 3,8 % по сравнению с предыдущим днем

В четверг, 11 июня цены на энергоносители снизились после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене ударов по Ирану, поскольку Иран согласился перевести переговоры «на самый высокий уровень» своего руководства.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые около месяца торговались выше отметки в 90 долларов, опустились ниже уровня в 90 долларов, снизившись на 3,8 % по сравнению с предыдущим днем по состоянию на 17:45 по Гринвичу.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 3,6% до 86 долларов за баррель.

Стоимость топочного мазута снизились на 4% до 3,5 доллара за галлон, а TTF, индекс-ориентир для европейских цен на газ, упал на 1,9% до 49 евро за мегаватт-час.

Трамп заявил на американской социальной платформе Truth: «Учитывая тот факт, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до самого высокого уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану».

Он также сообщил, что все основные положения и детали соглашения были одобрены всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

«Морская блокада будет действовать в полном объеме до завершения этой сделки — время и место подписания будут объявлены в ближайшее время», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что США «нанесут Ирану... очень сильный удар сегодня вечером», имея в виду четверг, и добавил, что планирует захватить контроль над основным объектом экспорта нефти Ирана на острове Харк.