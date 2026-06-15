После объявления о достижении мирного соглашения цена барреля нефти Brent сегодня снизилась на 4,4%

Цены на энергоносители начали снижаться после соглашения США и Ирана После объявления о достижении мирного соглашения цена барреля нефти Brent сегодня снизилась на 4,4%

Мировые цены на энергоносители начали снижаться после достижения соглашения между США и Ираном. На фоне этого развития событий премия за риск на энергетических рынках частично сократилась: цена барреля нефти Brent по сравнению с закрытием прошлой недели упала на 4,4%, угля - на 2,6%, природного газа - на 5,7%.

Последние заявления о достижении мирного соглашения между США и Ираном после начавшихся 28 февраля совместных атак США и Израиля по Ирану начали оказывать понижательное давление на цены на энергоносители.

Цена барреля нефти Brent 12 июня, в пятницу, закрылась на уровне $87,33. После объявления о достижении соглашения между США и Ираном Brent продолжила снижаться и сегодня по состоянию на 09:30 торговалась на уровне $83,44 за баррель, что на 4,4% ниже пятничного закрытия. Фьючерсный контракт на уголь Newcastle снизился на 2,6% - до $145 за тонну, а июльский фьючерс на природный газ на площадке TTF по сравнению с закрытием прошлой недели подешевел на 5,7% до €44,1 за мегаватт-час.

На последнем закрытии перед соглашением, 12 июня, баррель нефти Brent стоил $87,33, фьючерсный контракт на уголь Newcastle торговался по $148,9 за тонну, а июльский фьючерс на природный газ на TTF по €46,77 за мегаватт-час.

Несмотря на снижение цен под влиянием позитивной атмосферы, созданной соглашением США и Ирана, энергоносители по-прежнему остаются дороже, чем в довоенный период.

На энергетическом рынке появились сигналы снижения цен

В период с 8 по 12 июня цена барреля нефти Brent достигала максимума в $98,08, а минимально опускалась до $85,80.

В этот период Трамп выступал с заявлениями об урегулировании и прекращении огня. Эти послания, помимо дипломатической цели, стали одним из важных факторов, формировавших ожидания на энергетических рынках. Новостной поток о сближении позиций США и Ирана на прошлой неделе частично снизил премию за риск на энергетическом рынке.

Цены на нефть начали снижаться после того, как на прошлой неделе Трамп отменил планировавшиеся удары по Ирану. После сообщений о достижении соглашения снижение продолжилось. 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран достигли мирного соглашения. Трамп также заявил, что мирное соглашение с Ираном завершено, Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США немедленно снята.

По данным иранского агентства Tasnim, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Проект соглашения предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов за проход, а также восстановление объемов морских перевозок до довоенного уровня в течение 30 дней. В свою очередь, ожидается, что Иран возьмет на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие и устранит обеспокоенность, связанную с запасами обогащенного урана.

Открытие Ормузского пролива снизит риски

На прошлой неделе на рынках угля и природного газа также ускорилось нисходящее движение на фоне активизации заявлений о соглашении между США и Ираном.

Фьючерсный контракт на уголь Newcastle, считающийся ориентиром для азиатских рынков, в период с 8 по 12 июня поднимался до $152,25. Под влиянием новостей об ожидании соглашения цена угля 12 июня в течение дня снизилась до $147,5 и завершила день на уровне $148,9.

Похожая тенденция наблюдалась и на европейском рынке природного газа. Ожидания снижения рисков вокруг Ормузского пролива после соглашения придали ценам нисходящий импульс. Июльские фьючерсы на природный газ на нидерландской виртуальной торговой площадке TTF на прошлой неделе опускались до €46,50 за мегаватт-час и завершили неделю 12 июня на уровне €46,77.

Ожидается, что в ближайшие дни после подписания соглашения сторонами мировые цены на энергоносители могут продолжить снижение.