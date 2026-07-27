Цены снизились после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу приостановил военные удары по Ирану после почти двух недель военных действий

Цены на нефть обвалились более чем на 10% Цены снизились после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу приостановил военные удары по Ирану после почти двух недель военных действий

В понедельник, 27 июля цены на нефть обвалились более чем на 10%, поскольку надежды на успех дипломатических переговоров между США и Ираном привели к снижению премии за геополитический риск на рынках сырой нефти.



По состоянию на 18:45 по Гринвичу цена на нефть марки Brent, служащую международным эталоном, составляла около 88,06 доллара за баррель, что на 10,4% ниже предыдущего значения закрытия в 91,68 доллара.



Американский эталонный сорт West Texas Intermediate также подешевел на 8% до 82,35 доллара.



На прошлой неделе цена на нефть марки Brent ненадолго поднялась до 100 долларов за баррель на фоне опасений, что перебои в судоходстве через Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб могут ограничить экспорт ближневосточной нефти.



Цены снизились после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу приостановил военные удары по Ирану после почти двух недель военных действий.



Трамп 27 июля заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Тегераном и что достижение соглашения возможно, однако предупредил, что в случае провала переговоров удары могут возобновиться.



Иран сообщил, что приостановил ответные военные операции и приступил к переговорам с Оманом по вопросу судоходства через пролив.



Ситуация с поставками также улучшилась после возобновления отгрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума на черноморском побережье России, который является одним из основных экспортных маршрутов для казахстанской нефти.



Тем не менее рынки сохраняли осторожность после того, как хуситы взяли на себя ответственность за нападения на объекты, связанные с Saudi Aramco, в Джизане и Янбу. Ни правительство Саудовской Аравии, ни Aramco не подтвердили эти заявления.