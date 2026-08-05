Центр отвечает за работу российского сегмента Международной космической станции, транспортных и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», МКСР «Луч» и других аппаратов

Центр управления полетами России оказался в очаге возгорания Центр отвечает за работу российского сегмента Международной космической станции, транспортных и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», МКСР «Луч» и других аппаратов

На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

По предварительным данным оперативных служб, пожар носит техногенный характер. Других подробностей о причинах возгорания или возможных последствиях пока не сообщается.

ЦНДИмаш является главным научно-исследовательским институтом российской государственной корпорации «Роскосмос». Институт проводит научные исследования в области баллистических ракет, спутниковой разведки и навигационных систем, а также разработки, испытаний и эксплуатации космической техники.

«Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов», - заверили в Роскосмосе.

ФГУП ЦНИИмаш – головная организация Федерального космического агентства по обеспечению управления космическими аппаратами гражданского назначения. Из Центра управления полетами ЦНИИмаш осуществляется круглосуточное управление российским сегментом Международной космической станции (МКС), космическими кораблями «Союз» и «Прогресс». ЦУП управляет космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, участвует в международных проектах «Морской старт» и «Марс-500».