Ограничения действуют на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно

Центральный Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж Ограничения действуют на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно

Центральный Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ограничения действуют на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно и не касаются иностранных компаний, которые контролируют россияне, а также не распространяются на операции с иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок

Согласно решению ЦБ, физические лица - нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. В числе других ограничений - запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках - говорится в сообщении ЦБ России.