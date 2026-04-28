Проход танкера сырой нефти M/T Stream в один из иранских портов был заблокирован эсминцем с управляемым ракетным оружием USS Rafael Peralta, - CENTCOM

Центральное командование ВС США сообщило о блокировке прохода танкера через иранский порт

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о блокировке прохода нефтяного танкера из-за блокады в отношении иранских портов. Соответствующее заявление было опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X.

В предыдущем заявлении CENTCOM от 26 апреля сообщалось, что в рамках блокады США в отношении иранских портов были развернуты 37 судов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон намерен инициировать реализацию блокады Ормузского пролива на фоне провала переговорного процесса в Пакистане.

CENTCOM, в свою очередь, сообщал, что к операции по блокаде иранских портов привлечены более 10 тыс. военнослужащих, десятки военных кораблей и самолетов.