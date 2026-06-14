Центральная избирательная комиссия Армении подтвердила победу партии Пашиняна

Центральная избирательная комиссия Армении объявила в воскресенье, 14 июня окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, подтвердив победу партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает государственное информационное агентство «Арменпресс».



Согласно результатам, «Гражданский договор» набрал 49,74% голосов, а партия «Сильная Армения», возглавляемая миллиардером Самвелом Карапетяном, получила 23,27%. «Армянский альянс» бывшего президента Роберта Кочаряна 9,9%.



Почти 1,47 млн из примерно 2,5 млн имеющих право голоса избирателей Армении проголосовали на 2 005 избирательных участках по всей стране, что составило явку около 59%.



В выборах приняли участие 16 политических партий и два политических альянса.