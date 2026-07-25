Информации о пораженных объектах, возможных жертвах и масштабах разрушений не приводится

Хуситы: Саудовская Аравия после ударов по Ходейде атаковала остров Камаран Информации о пораженных объектах, возможных жертвах и масштабах разрушений не приводится

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по объектам связи в городе Ходейда, расположенном на побережье Красного моря, а также по острову Камаран.Об этом сообщил подконтрольный движению «Ансаруллах» (хуситам) телеканал El-Mesira. Отмечается, что мишенями авиаударов стали объекты, принадлежащие телекоммуникационному ведомству в Ходейде.

По данным телеканала, авиаудары также были нанесены по острову Камаран, расположенному в провинции Ходейда. При этом информации о пораженных объектах, возможных жертвах и масштабах разрушений не приводится.

Подконтрольный хуситам сайт министерства обороны «26 сентября» со ссылкой на местные источники сообщил, что по Ходейде было нанесено множество авиаударов, которые, как утверждается, осуществила Саудовская Аравия.

Между тем пользователи соцсетей опубликовали на принадлежащей американской компании X платформе кадры, на которых запечатлен пожар, возникший после взрывов на складах вооружений в Ходейде.

20 июля хуситы объявили о введении в отношении Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», заявив, что Эр-Рияд якобы ввел блокаду против контролируемых им районов в Йемене.

Информационное агентство Саудовской Аравии SPA, в свою очередь, сообщило, что принадлежащее саудовской компании судно NCC MASA подверглось атаке во время плавания в Красном море, в результате чего корпус судна получил незначительные повреждения.

Отмечается, что после проверки безопасности судна и экипажа оно продолжило рейс.

Накануне SPA также сообщило, что в Красном море было атаковано принадлежащее саудовской компании судно Encelia, в носовой части которого возник пожар. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

Саудовская Аравия не уточнила, кто и когда совершил эти нападения, однако заявила, что были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности судов, экипажей и защиты морской среды.

Вечером 22 июля хуситы заявили, что нанесли удары по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников, в результате чего на судах возникли пожары.

В свою очередь Саудовская Аравия отвергла обвинения хуситов в блокаде Йемена, отметив, что порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса только за первое полугодие 2026 года приняли более 300 судов с продовольствием, топливом и строительными материалами.

Эр-Рияд заявил, что будет принимать необходимые меры для защиты своих судов в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву.

Несмотря на периодические столкновения между правительственными силами Йемена и хуситами, с апреля 2022 года в стране сохраняется относительное затишье.

Хуситы контролируют столицу страны Сану, а также ряд других городов и провинций Йемена с сентября 2014 года.