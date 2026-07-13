Угрозы в адрес воздушного пространства Саудовской Аравии будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада аэропорта Саны - заявил представитель хуситов

Хуситы из Йемена нанесли удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии Угрозы в адрес воздушного пространства Саудовской Аравии будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада аэропорта Саны - заявил представитель хуситов

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене объявили, что нанесли удар по аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии с помощью баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Военный представитель хуситов Яхья Сери в своем заявлении возложил ответственность за нападение на контролируемый ими аэропорт Саны на Саудовскую Аравию.

Сери заявил, что в ответ на нападение на аэропорт Саны они нанесли удары баллистическими ракетами и БПЛА по аэропорту Абха, расположенному на юге Саудовской Аравии.

Пригрозив всем международным авиакомпаниям запретом на использование воздушного пространства Саудовской Аравии, Сери сказал, что «угрозы в адрес воздушного пространства Саудовской Аравии будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада аэропорта Саны».

Пресс-секретарь поблагодарил Иран за поддержку, оказанную в целях снятия блокады аэропорта Саны, находящегося под их контролем.

Пресс-секретарь коалиции под руководством Саудовской Аравии Турки аль-Малики в свою очередь отметил: «Системы противовоздушной обороны были задействованы из-за угрозы, создаваемой баллистическими ракетами, запущенными террористическими хуситами в южную часть Саудовской Аравии».

Что произошло?

Правительство Йемена сообщило в течение дня, что иранский самолёт вторгся в воздушное пространство Йемена с целью приземлиться в международном аэропорту Саны, находящемся под контролем хуситов.

Министр обороны Тахир эль-Укайли в опубликованном видеообращении заявил, что иранские самолёты нарушили воздушное пространство Йемена, и предупредил, что на эти нарушения будет дан ответ.

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили, что аэропорт Саны был подвергнут бомбардировке со стороны Саудовской Аравии. Правительство Йемена, в свою очередь, заявило, что нанесло удар по взлётно-посадочной полосе аэропорта с целью помешать посадке иранского самолёта в Йемене.

После бомбардировки международного аэропорта Саны иранский самолёт изменил курс и направился в Худейду.

Иранский самолёт, вторжение которого в воздушное пространство Йемена вызвало напряжённость, приземлился в аэропорту Худейда на западе страны.

Управление гражданской авиации и метеорологии Йемена также объявило, что после бомбардировки аэропорта Саны все аэропорты страны закрыты для полётов до дальнейшего уведомления.