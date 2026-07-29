Хуситы заявили о сбитии саудовского БПЛА над йеменской провинцией Саада

Mohammed Sameai, Muhammed Emin Canik, Olga Keskin
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о сбитии принадлежащего Саудовской Аравии беспилотного летательного аппарата в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сари в социальной сети американской компании X.
Представитель хуситов отметил, что саудовский разведывательный беспилотник был сбит над провинцией Саада в утренние часы.
Провинция Саада, расположенная на юге границы с Саудовской Аравией, считается одним из главных оплотов хуситов в Йемене.
27 июля хуситы сообщили о нанесении ударов беспилотниками по ряду объектов саудовского города Янбу, используемых для транспортировки и поставок сырой нефти.
Накануне движение также заявило, что нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC GHAZAL, вынудив судно изменить курс и отойти.
Несмотря на сохраняющееся с апреля 2022 года относительное затишье в Йемене, между хуситами, которые с сентября 2014 года контролируют Сану и ряд провинций страны, и правительственными силами периодически вспыхивают вооруженные столкновения.
С начала июля 2026 года напряженность вновь обострилась сразу на нескольких направлениях.
20 июля хуситы объявили о введении в отношении Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», обвинив Эр-Рияд в установлении блокады районов Йемена, находящихся под контролем поддерживаемого Саудовской Аравией правительства.
Возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция, в свою очередь, впервые с 2022 года сообщила о нанесении авиаударов по позициям хуситов в провинции Ходейда и на острове Камаран на западе Йемена.
Между тем хуситы заявили об ударах с применениям беспилотников по ряду объектов на территории Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия оказывает поддержку правительству Йемена через возглавляемую ею Арабскую коалицию, тогда как Эр-Рияд и его союзники обвиняют Иран в военной поддержке хуситов.