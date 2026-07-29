Саудовский разведывательный беспилотник был сбит над провинцией Саада в утренние часы, - представитель хуситов Яхья Сари

Хуситы заявили о сбитии саудовского БПЛА над йеменской провинцией Саада Саудовский разведывательный беспилотник был сбит над провинцией Саада в утренние часы, - представитель хуситов Яхья Сари

Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о сбитии принадлежащего Саудовской Аравии беспилотного летательного аппарата в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сари в социальной сети американской компании X.

Представитель хуситов отметил, что саудовский разведывательный беспилотник был сбит над провинцией Саада в утренние часы.

Провинция Саада, расположенная на юге границы с Саудовской Аравией, считается одним из главных оплотов хуситов в Йемене.

27 июля хуситы сообщили о нанесении ударов беспилотниками по ряду объектов саудовского города Янбу, используемых для транспортировки и поставок сырой нефти.

Накануне движение также заявило, что нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC GHAZAL, вынудив судно изменить курс и отойти.

Несмотря на сохраняющееся с апреля 2022 года относительное затишье в Йемене, между хуситами, которые с сентября 2014 года контролируют Сану и ряд провинций страны, и правительственными силами периодически вспыхивают вооруженные столкновения.

С начала июля 2026 года напряженность вновь обострилась сразу на нескольких направлениях.



20 июля хуситы объявили о введении в отношении Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», обвинив Эр-Рияд в установлении блокады районов Йемена, находящихся под контролем поддерживаемого Саудовской Аравией правительства.

Возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция, в свою очередь, впервые с 2022 года сообщила о нанесении авиаударов по позициям хуситов в провинции Ходейда и на острове Камаран на западе Йемена.

Между тем хуситы заявили об ударах с применениям беспилотников по ряду объектов на территории Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия оказывает поддержку правительству Йемена через возглавляемую ею Арабскую коалицию, тогда как Эр-Рияд и его союзники обвиняют Иран в военной поддержке хуситов.